Jojo și-a aniversat ziua de naștere. Ce le-a transmis fanilor ei

Jojo și-a aniversat ziua de naștere și a împărtășit bucuria cu fanii de pe contul de socializare. Actrița este o femeie împlinită. Are doi copii superbi și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Paul Ipate.

36 de primăveri… Atâtea împlinesc astăzi. Nu știu când au trecut, știu însă ca le-am primit cu sufletul deschis pe toate. Astăzi e ziua mea și vreau sa o împart cu voi. Au trecut anii uneori mai ușor și alteori în galop prin mine, dar niciodată pe langa. Daca as face un bilant al lor as spune pe scurt ca au fost cu de toate, dar mai ales ninsi frumos cu iubire, asa cum florile de cires coloreaza magic vazduhurile in indepartatul taram japon. Am avut parte de visuri împlinite sau temporar sfărâmate, glorie, aplauze, întâlniri cu suflete fabuloase, și chiar și atunci cand lucrurile nu au fost așa cum mi le-am imaginat am mers mereu zambind pe drumul meu mai departe.

Daca aș rememora totul pe hârtie mi-ar părea cumva ca am trait mai multe vieti, nu una, și pe cuvant ca nu as ști de unde să încep. Începuturile sunt mereu cele mai frumoase, însă nimic nu poate concura calatoria prin viată. Am ajuns în punctul în care stiu ca totul ni se da cumva asa cum trebuie sa fie, chiar dacă nu putem pastra mereu fericirea pe umeri ca pe o mantie protectoare nevăzută. (…).

De ziua mea va îndemn sa nu va fie teama. Să acceptați fiecare experiență fără regrete și să ascultati vocea aceea interioara care va spune mereu cumva ca totul o să fie bine.

Orice s-ar intampla cu toții suntem călători prin viata. Important este ce alegem sa facem cu ceea ce traim si sa nu ne abandonam pe noi insine niciodata.

Succesul nu constă în a urca cel mai înalt munte, ci în a trăi în fiecare clipa fericirea de a parcurge drumul pana acolo. Si daca intamplator in loc de a urca coboram intr-o vale, cu siguranta dupa o vreme vom ajunge sa intalnim apoi un peisaj sublim, pe care nici nu il puteam intui macar.

De ziua mea, cel mai frumos cadou este faptul ca exist sa o traiesc. Că existam impreuna. Existența în sine este si va ramane mereu cel mai pretios lucru pe care il primim de la viata. Va doresc asadar multi ani dragii mei, ani in care sa va bucurati de fiecare clipa cu suflete de copii, pentru a trai de fiecare data cu ochii uimiti si mari fiecare experienta ce va este data.

Ii multumesc universului intreg ca suntem. Atat.

Cu toata iubirea mea,

Cătălina