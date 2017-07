Jojo și Paul Ipate s-au întors acasă din vacanța prelungită în Grecia. Actrița a povestiti pe contul de socializare că au ajuns cu bine în țară și că mașina lor a fost reparată la timp.

Jojo și Paul Ipate s-au întors acasă, iar iubita actorului e mai fericită ca niciodată, mai ales că următoarea perioadă, ea își va petrece timpul în grădina din curtea casei, lucru care o mulțumește pe deplin.

Jojo și Paul Ipate s-au întors acasă, după mai bine de trei săptămâni petrecute în Grecia

“Ne-am întors acasă. Cu mic, cu mare, mașina reparată, bagajele la locul lor si cateva lucruri in plus: pietre nenumarate și multe conuri de brad:) Achim a strâns tot felul de comori de pe tărâmurile Greciei și nu a vrut deloc să renunțe la ele. Si nu va ganditi la niste pietricele… Nu! Pietre, nu gluma!:) Însă am reușit. Au reparat masina la timp ( tineți minte că se stricase și că ne-am prelungit astfel vacanța:)) – tot răul spre bine) și am rezistat și pe drumul de întoarcere. De când m-am întors, sunt toată ziua în gradină.:) Aici e templul meu, oaza mea de relaxare. Nimic nu mă face mai fericită decât momentul în care văd că prind viața toate în mâinile mele”, a scris Jojo pe contul de socializare.

