Jojo suferă cumplit din cauza sarcinii. „Îmi dau bătăi de cap”

Jojo suferă cumplit din cauza sarcinii. Actrița mai are foarte puțin până va deveni mamă pentru a doua oară, însă câteva probleme îi dau acesteia bătăi de cap. Vedeta nu mai poate să doarmă noaptea.

Jojo suferă cumplit iar situația se complică

“Indiferent cât de obosita sunt, odihna a devenit pentru mine cea mai mare provocare. Ciudat, nu-i așa? În ultimul timp, arsurile și crampele din zona picioarelor îmi cam dau bătăi de cap, iar gândurile că în curând voi da naștere zânuței, mă năpădesc și ele. Însă, pentru a reduce din anxietate, îmi fac o baie calda, beau o cana de ceai de tei, ascult muzica ambientala si incerc sa ma relaxez așa cum pot eu mai bine, deși îmi este toooot mai greu!:)

Daca nu adorm în primele 20, 30 de minute, incep sa ma plimb prin alte camere, citesc o revista, scriu un articol sau ascult muzica (asigurandu-ma ca nu trezesc toata casa. :))), iar mai apoi revin in pat. Am renuntat la cofeina, alimentele picante înainte de somn (caci pot cauza arsuri) și simt ca am redus aceste probleme. Ce am mai învățat pe parcursul accestei sarcini? Că este foarte bine dacă reușesc să trag un pui de somn pe parcursul zilei. 30 de minute de odihnă sunt suficiente si ma ajuta să mă simt mai bine. Însă, este important și momentul în care alegem să ne odihnim, caci daca e prea tarziu, ne poate afecta somnul de seară.

Cand am ramas insarcinata cu Achim, am aflat ca nu este recomandat sa fac exercitii inainte de culcare, ci cu trei ore inainte de ora somnului, insa acum nu se pune problema, am renunțat la exerciții, fiind la finalul celui de-al treilea trimestru de sarcină”