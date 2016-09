Jorge, probleme în căsnicie. “Ne-am spus din prima lucrurile”

Jorge, probleme în căsnicie. Artistul s-a căsătorit în urmă cu trei ani, pentru a două oară și a recunoscut că lucrurile nu au fost chiar roz între el și Ramona Prodea. Cei doi au avut discuții apriste, peste care însă, au trecut cu bine.

Jorge, probleme în căsnicia cu Ramona. Artistul a vorbit abia acum despre momentele grele cu care s-a confruntat. „Nici relaţia noastră nu este perfectă. Noi suntem căsătoriţi de trei ani. Asta nu înseamnă că totul este roz şi că totul este minunat sau senzaţional, dar suntem două persoane mature care ne punem tot sufletul în relaţie. Atunci când stăm de vorbă suntem sinceri unul cu altul, este prima femeie din viaţa mea cu care sunt 100% sincer şi ea la fel. Ne-am spus din prima lucrurile şi ţăcănelele noastre şi fiecare a venit cu pachetul lui şi cu ghiozdanul lui de tâmpenii şi cretinisme”, a a spus Jorge la Pro tv.

Jorge, probleme în căsnicie. Artistul a scris o melodie pentru soția lui

Jorge a recunoscut faptul că a scris o melodie prin care a descris momentele dificile din viaţa sa sentimentală: „Am scris o melodie special pentru acel moment din relaţia mea, cu soţia mea, acum un an de zile. Noi am trecut prin multe. Divorţul de prima mea soţie a fost un moment foarte greu din punct de vedere sufleteşte. Am întâmpinat multe piedici şi frustrări. Gândurile negative m-au afectat. Ne certam din motive proaste şi ciudate, dar am învăţat să comunicăm şi să ne rezolvăm problemele.”, a mai adăugat Jorge.