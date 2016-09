La 85 de ani, un actor român a primit premiul pentru cel mai bun rol

Ajuns la vârsta de 85 de ani, Ion Besoiu a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal masculin la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film Love is Folly (Varna, Bulgaria).

Besoiu a obținut distincția pentru rolul colonelului din filmul București NonStop, în regia lui Dan Chișu, lansat în cinematografele din România în noiembrie 2015.

Ajuns la ediția cu numărul 24, Festivalul de Film Love is Folly, care s-a desfășurat între 26 august și 4 septembrie în Varna, Bulgaria, reunește în fiecare an pelicule naționale și internaționale, peste de 90 de lungmetraje și filme de scurtmetraj din toată lumea, se arata in comunicatul remis Hotnews.ro.

Lungmetrajul semnat de regizorul Dan Chișu îi mai are în distribuție pe actorii Dorina Lazăr, Olimpia Melinte, Gheorghe Ifrim, Alexandru Papadopol, Adrian Titieni sau Toma Cuzin. București NonStop a participat și la alte festivaluri naționale și internaționale de film, precum Making Waves, Festivalul Internațional de Film de la Mons (Belgia) sau Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).