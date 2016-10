La o lună de la moartea lui Aurelian Preda s-a aflat și ultima sa dorință. Ce a lăsat scris în testament

La o lună de la moartea artistului Aurelian Preda, testamentul său scoate încă o dată la iveală dragostea pe care acesta i-o purta fiicei sale, frumoasa Rosa.

Deși aflase cu ceva timp în urmă că suferă de o boală incurabilă, Aurelian a ţinut acest lucru ascuns pentru a nu provoca în familie.

”În urmă cu şapte ani am aflat, dar am ţinut ascuns pentru a-mi proteja familia. O dată cu trecerea timpului, am început să mă simt din ce în ce mai rău: de la panică la citostatice şi multă-multă suferinţă. Sunt pregătit să mor fie mâine, fie săptămâna vitoare, fie la anul sau peste 30 de ani”, a declarat solistul argeşean, în urmă cu patru ani.