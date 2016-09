Laura Bretan a pierdut finala America’s Got Talent şi marele premiu în valoare de 1 milion de dolari. Concursul a fost câştigat de Grace Vander Waal, o cântăreaţă în vârstă de 12 ani.



Laura Bretan nu s-a clasat în top 5 al preferinţelor publicului american. Astfel, bătălia pentru premiul de 1 milion de euro s-a dat la final între Grace Vander Waal (cântăreaţă), Jon Dorenbos (magician), Sal Valentinetti (cântăreţ), Brian Justin Crum (cântăreţ) şi The Clairvoyants (cuplu de mentalişti). Concursul a fost câştigat de Grace Vander Waal.

Laura Bretan şi Grace Vander Waal au luat amândouă „butonul de aur” în preselecţii, care le-a permis să ajungă direct în semifinalele concursului.

În marea gală în care s-a anunţat câştigătorul concursului America’s Got Talent, Laura Bretan a avut un moment artistic, în care a interpretat aria „Nessun dorma”, alături de Il Volo, un trio de „popera” (pop opera) format din baritonul Gianluca Ginoble şi tenorii Piero Barone şi Ignazio Boschetto. Momentului artistic li s-au alăturat Sofie Dossi şi Viktor Kee, amândoi finalişti ai show-ului.

