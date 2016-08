Laura Cosoi a plecat în China, unde a fost invitat de onoare la Targul Internațional de Carte de la Beijing, cu volumul „Rămâi la masă?”.

Vedeta a publicat pe blogul personal impresii de la show-ul de cooking la care a fost speaker și a publicat imagini inedite de la eveniment. Ea spune că s-a distrat gătind în fața publicului chinez, pentru care a pregătit mai multe feluri de mâncare, printre care și tradiționala mămăligă.

”Salutări din Beijing! Am ajuns bine, după 1000 de ore de zbor, obosită, dar fericită! Cum am pășit pe tărâm chinezesc, am intrat direct în “orez”, cum se spune. Am ajuns la târg, ne-am instalat standul, l-am amenajat cu spidere, afișe și un ecran pe care rula filmulețul meu de prezentare! (…) Așadar, am fost speaker la conferința „Cookbook Publishing în Eastern Europe”, moderată de fondatorul Gourmand Internațional, Edouard Cointreau, am avut multe întâlniri și, mai presus de orice, am gătit! Am avut primul show de cooking live, în China, din viața mea și a fost incredibilă energia celor din public! Am preparat 4 feluri de mâncare în 40 de minute, iar ingredientele aduse din România au impresionat!

I-am servit cu ciorbă de lobodă, preferata mea, salată de sparanghel crud, ciocănele de pui cu bere neagră (rețete care se află în volumul „Ramai la masă?”), dar le-am făcut și o surpriză, preparând și… mămăligă! Am făcut întreg ritualul, am amestecat mămăligă în poală, cu făcălețul (așa cum mai fac și azi gospodinele în Ardeal), le-am povestit despre cât de populară este mămăliga la noi și cum se prepară folosind diferite tehnici, cum se mixează cu alte ingrediente și i-am îmbiat să o guste amestecată cu brânză de burduf! Evident că și tăiatul cu ața i-a cucerit, pentru că nu mai vazuseră această procedură!

Pe lângă mâncărurile preparate pe loc i-am servit cu ciocolată de casă și biscuiți făcuți în cuptor cu lemne! A fost o nebunie totală, am râs mult, oamenii s-au simțit bine și am mai primit ajutor din când în când de la soțul meu, dar și de la renumitii chef Wan (Malaezia), Cyril Rouquet Prefost (primul câștigător și World amasador al „Masterchef”) și renumitul James Mcintosh din Marea Britanie! M-am bucurat să-l am alături de mine în toată această experiență pe Grigore Leșe, cunoscutul interpret de din Lăpușului. adus cu el ceva din de acasă, optimism bucurie de viață, ceea ce m-a făcut să mă simt și mai inspirată! Au fost momente foarte plăcute și gatitul, o distracție desăvârșită!”, a scris Laura Cosoi, pe blogul personal, lauracosoi.ro.

Cine este Laura Cosoi

Laura Cosoi s-a născut la începutul anului 1982 în Iaşi. A debutat în cadrul trustului Pro cu un rol în serialul de televiziune „La bloc”. Datorită pasiunii pentru dans a participat la concursul Dansez pentru tine, iar la scurt moment după a pozat în revista Playboy. A mai jucat în serialul „Cu un pas inainte” şi din luna iunie va prezenta o emisiune la ProTV. După o relaţie de 5 ani, s-a despărţit de Smiley. Laura s-a măritat anul trecut cu Cosmin Curticăpean, cei doi având o nuntă ca-n povești, cu două petreceri cu stil, una la Iași, alta la Târgu Mureș, pentru a împăca toate rudele.

Foto: lauracosoi.ro