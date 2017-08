Laura Cosoi a vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața ei. Actrța a pierdut persoane dragi din viața ei și a suferit mult.

Laura Cosoi este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi. Este căsătorită cu Cosmin și formează un cuplu solid. Cei doi își doresc un copil, care speră să vină cât mai curând.

Laura Cosoi a vorbit despre cea mai neagră perioadă, când și-a pierdut unchiul și bunica, într-un timp foarte scurt

„Am avut o perioada foarte grea, am piedut foarte multe persoane dragi. Sigur că da. Din păcate mai am doar o bunica. Ceilalţi doi au plecat de curând, de vreo şase luni. Am avut o perioada foarte grea, am piedut foarte multe persoane dragi. Acum se face şi un an de când a murit unchiul meu într-un accident de maşină. Au fost foarte multe pierderi în ultimul timp. Dar pe de altă parte îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi i-a ţinut în viaţă atât de mult şi că am putut să ne bucurăm de ei. Am avut o copilărie foarte frumoasă, am făcut studiile la Iaşi, apoi vacanţele le-am petrecut în Ardeal, aşa că sunt foarte ataşată în continuare de Ardeal. Mai mult de cât atât soţul meu este ardelean, e din Târgu Mureş.” a spus Laura Cosoi într-un interviu.

