Laurette și-a primit înapoi mașina furată în urmă cu 8 luni, din fața blocului. În urma cercetărilor, s-a decis ca mulatra să își primească bolidul care a dispărut din zona în care locuiește.

Laurette și-a primit înapoi mașina furată în urmă cu câteva luni. Fosta asistentă tv a postat pe contul de socializare un mesaj în care își anunță fanii că este extrem de fericită și mulțumită că s-a rezolvat totul.

Laurette și-a primit înapoi mașina furată și este mai fericită ca niciodată

“Astăzi după aproape 8 luni de cercetări procurori au dispus ca bunul sa îmi fie restituit ,asta după ce in 2016 mi-a fost furat din fata blocului in care locuiam .Drept urmare a faptului ca am avut dreptate si nu îți poți însuși un bun care nu îți aparține .Multumesc poliției furturi auto pentru cooperare si pentru efortul depus .Multumesc lui Dumnezeu si oamenilor care m-au încurajat si au fost alături de mine”, a scris laurette pe contul de socializare. Mașina lui Laurette a fost furată în toamna anului trecut din parcare.