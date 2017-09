Legătura dintre Raluka și Irina Rimeș, două dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Acestea au făcut declarații interesante legate de cariera lor muzicală.

Raluka este cea care a descoperit-o pe Irina Rimeș și în același timp, tot ea este cea care se ocupa îndeaproape de proiect.

Legătura dintre Raluka și Irina Rimeș este una foarte strânsă

“Talentul Irinei l-am descoperit în timpul unei sesiuni la studio. În momentul în care am auzit-o cântând și când am văzut cât de frumos scrie, am fost sigură că Irina merita să își continue visul și că trebuie ajutată in aceasta directie.” declară Raluka.

Pe langa cariera muzicala de succes pe care o are, Raluka este asociat la primul label boutiqe din Romania, Quantum Music unde este implicata activ in tot ceea ce tine de partea de management artistic.

“Ne-am apropiat foarte tare lucrând, am devenit prietene foarte bune intr-un timp relativ scurt, fără să ne dăm seama. Suntem prietene bune, ne sfătuim și ne ajutam reciproc”, mai spune Raluka. “Este prietena mea…este ca o sora pentru mine. Sunt foarte mândră că lucram impreuna si ca facem parte din aceasi familie, o iubesc!” a spus și Irina Rimes.

