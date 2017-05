Lidia Buble, în culmea fericirii: ”Îmi vine să plâng”

La aproape doi ani de relație cu matinalul Răzvan Simion și aflată mai mult pe drumuri, la concerte, Lidia Buble a avut astăzi, în sfârșit, un moment de sufle.

Cântăreața a ajuns în locul copilăriei sale și a fost extrem de emoționată. ”Îmi vine să plâng de fericire. În drum spre Bucuresti am oprit putin la Ohaba, locul in care am copilărit si de care ma leagă atât de multe amintiri frumoase împreună cu fratiorii mei”, a scris Lidia.

Lidia Buble trăiește o poveste de iubire cu prezentatorul de televiziune Răzvan Simion, însă a mărturisit că nu vrea să se căsătorească, cel puțin deocamdată.

În schimb, artista a afirmat recent că își dorește copii. Despre o eventuală sarcină a fost luată la întrebări artista de către fanii ei, pe o rețea de socializare.