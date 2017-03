Lidia Buble a dezvăluit cum își alintă iubitul. Ce face artista în fiecare dimineață

Lidia Buble a dezvăluit cum își alintă iubitul, dar și care este primul lucru pe care îl face atunci când se trezește. Artista și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai solide cupluri.

Lidia Buble a dezvăluit cum își alintă iubitul. Întrebată la ce se uită prima dată când deschide ochii dimineaţa, aceasta a mărturisit : ”La mesaje, pentru că Răzvi îmi dă în fiecare dimineaţă câte un mesaj drăguţ. Apoi continuu cu WhatsApp-ul şi Facebook-ul.”, a povestit ea pentru Viva.ro.

De asemenea, fanii au aflat ce imagini are interpreta pe ecranele telefoanelor. ”Am două telefoane şi câte două imagini pe fiecare. Pe unul am o poză cu mine, iar când îl deblochez este Johnny Depp. Pe celălalt telefon am o poză cu mine şi cu Răzvi.”, a mai spus ea potrivit Viva.