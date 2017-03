Lidia Buble, în doliu. „Rămas bun”. Fanii au regretat pierderea suferită

Lidia Buble, în doliu, după moartea Ilenei Ciuculete, pe care artista o aprecia foarte mult. Interpreta a făcut publică o imagine, alături de care a scris un mesaj trist.

Lidia Buble, în doliu, după moartea Ilenei Ciuculete, acre a murit pe 14 martie, din cauza unei ciroze hepatice. Artista a aflat că suferă de Hepatita C, în urmă cu doar câteva zile, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru ea.

„Rămas bun, Ileana Ciuculete „ , a fost mesajul Lidiei Buble. Distrus de durere, soțul Ilenei Ciuculete, Cornel Galeș, a găsit puterea să dea câteva detalii despre ultimele zile din viața soției lui.



„Pe 21 februarie a debutat o ciroză din hepatita C, dintr-o dată, din senin. Pe 4 februarie am fost la un spectacol ne-am distrat, ne-am uitat la TV, nu a avut nimic. După aceea a debutat asta, a făcut analize şi s-a dat totul peste cap, până acum două ore când s-a dat totul peste cap. Nu a mai rezistat la perfuzii, la nimic. Ni s-a spus că se ia de la manichiură, pedichiură, operaţii, sânge, sex. Acum a plecat, n-a mai suportat nimic, n-a mai stat Ni s-a spus că e singura chestie. Dar când este activată e atât de activată i-a spart tot ficatul, venele în el, i l-a mărit până l-a spart. Am văzut Iadul. Nu a mai putut să facă nimic. Mădălin, dacă ai vie apă vie, ajută-mă. Dă-mi şi mie apă vie, o picătură pentru zâna mea. Atât vreau.”, a spus Cornel Galeş, pentru emisiunea WOWbiz, de la Kanal D.