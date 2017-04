Lidia Buble are haine de la second hand. “Nu îmi este rușine”

Lidia Buble are haine de la second hand. Artista recunoaște că nu puține au fost cazurile în care și-a cumpărat haine la mâna a doua. Astfel că, vedeta demonstrează încă odată că este o artistă fără fițe.

”Am chestii de la second hand. Înainte să fiu cântăreață și celebră era în Deva un second-hand și chiar îmi luam haine de acolo. Nu îmi e rușine. Fratele meu Elisei s-a logodit. El s-a logodit sâmbătă și eu am aflat duminică. Când am aflat eram în drum spre casă și m-a bufnit un plâns, nu mai vedeam drumul și am vrut să trag pe dreapta că nu îmi vedea să cred”, a povestit Lidia Buble la Antena Stars.

Cântăreața Lidia Buble, care nu vrea să audă de măritiș deocamdată, formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Răzvan Simion. Până se va hotârî vedeta că e vremea să ajungă la altar, se pune de o altă nuntă în familia ei numeroasă.Artista are 10 frați și 21 de nepoți. Unul dintre frații ei, Elisei, se pregătește de însurătoare.