Lidia Buble, în pauză vocală din cauza unor probleme de sănătate

Lidia Buble, în pauză vocală. Artista a răcit și este nevoită să renunțe la cântat pentru o vreme, pentru ca lucrurile să nu se agraveze. Vedeta a postat pe contul de socializare, o imagine în care apare stând în pat și învelită cu o pătură groasă.

Lidia Buble, în pauză vocală, după ce a răcit. „Pauză vocală”, a s cris ea pe Facebook. Fanii i-au urat însănătoșire grabnică. „Îți doresc sănătate. Ai grijă de tine”, „Ai răcit, dar tot frumoasă ești”, „E bună odihna în perioada asta”, i-au comentat prieteni virtuali.

Lidia Buble, în pauză vocală. Vedeta crede că va fi o mamă model

Chiar dacă nu plănuieşte să rămână însărcinată prea curând, Lidia Buble are totală încredere în calităţile ei de mamă. Cântăreaţa a crescut într-o familie numeroasă şi s-a ocupat de mulţi dintre fraţii ei, aşa că, atunci când va avea propriul ei copil, nu va fi luată prin surprindere de nimic. „Cred că o să fiu cea mai cool mamă! Am învăţat tot ce e mai bun de la mama mea, aşa că tind să cred că voi oferi iubire totală copiilor mei, atunci când ei vor veni pe lume. Cel mai emoţionant moment a fost la primul meu concert, din cariera muzicală, pentru că păşeam într-o nouă lume, fara să ştiu ce reacţii voi primi din partea celor care mă vedeau şi ascultau. În momentul în care publicul a început să fredoneze “Noi simţim la fel” (primul meu single), am simţit că rămân fără aer, iar scenă începe să fugă de sub mine. Mai multe nu ştiu, pentru că valul de emoţii a fost prea puternic şi doar m-am bucurat de ce-mi transmiteau oamenii aceia”, a spus ea, pentru 1music.ro.