Lili Sandu și iubitul ei, în tandrețuri, în noaptea dintre ani. Vedeta le-a povestit în sfârșit fanilor, cum s-a relaxat de Revelion și a făcut publice imagini incendiare cu bărbatul de care s-a îndrăgostit.

Lili Sandu și iubitul ei s-au relaxat la Gstaad, Geneva, undeva la poalele munților Alpi. Cei doi au petrecut o vacanță de vis alături de câțiva prieteni, iar fosta concurentă de la Ferma vedetelor a povestit pe blogul personal, de ce a ales o astfel de destinație, dar și de ce experiențe a avut parte.

Lili Sandu și iubitul ei se înțeleg de minune

„Spre deosebire de 2015, când am stabilit din timp o vacanță la Cisnădioara, lângă Sibiu, de această dată am fost mai spontani, și am ales pe ultima sută de metri să acceptăm invitația unor prieteni de a petrece o săptămână la casa lor de vacanță. Așa că pe data de 27 decembrie am pornit în călătoria noastră spre Gstaad. Mie mi-a amintit puțin de Sinaia și am fost plăcut impresionată de unitatea estetică a chalet-urilor, iar seara, când fiecare casă își aprindea luminițele (toate de aceeași culoare), Gstaad-ul se transforma într-un oraș de poveste.În prima seară am avut parte de o surpriză frumoasă: am mers la cină la Wasserngrat, un restaurant în vârful muntelui la care se putea ajunge doar cu telescaunul.

Noaptea dintre ani am sărbătorit-o acasă printr-o petrecere organizată în cele mai mici detalii de către grupul nostru de prieteni, fiecare fiind desemnat cu câte o sarcină. Noi ne-am ocupat de ornamentele pentru interior și Silviu a preparat his signature cocktail, gin & tonic cu castravete și afine, care a fost foarte apreciat de către invitați. A fost o seară reușită, am avut parte și de artificii, și de foc de tabără, și de sărutul magic de la miezul nopții și petrecerea s-a încheiat în zorii zilei, când DJ-ul a hotărât că e vremea pentru un after party, la care noi nu am mai ajuns. Pentru că deja dormeam”, le-a dezvăluit Lili Sandu prietenilor virtuali.