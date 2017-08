Liviu Teodorescu lansează piesa Nu e Treaba Mea. “Relația este una fragilă”

Liviu Teodorescu lansează piesa Nu e Treaba Mea, prima melodie din proiectul #LiTEMoments. Piesa evidențiază ego-ul unui bărbat care este convins că iubește o femeie aflată într-o altă relație.

Videoclipurile au fost filmate special în același cadru pentru a lega vizual povestea construita din patru episoade și reușesc printr-o simplitate aparte să trezească emoții puternice.

Liviu Teodorescu lansează piesa Nu e Treaba Mea și speră să dea lovitura pe plan muzical

“#LiTEmoments este un proiect format din 4 etape core pot apărea într-o relație. Prima piesă, „Nu e treaba mea”, descrie momentul în care bărbatul încearcă să o convinga pe femeie că îi poate oferi mult mai mult decât i se oferă în relația pe care aceasta o are deja. A doua piesă -Unele Intrebari- scoate în evidență temerile și fricile pe care femeia nu a putut sa le lase in urma si care nu o las sa fie fericita în realția actuală. Curiozitatea și gelozia exagerata a femeii dăuneaza relatiei si, in cea de a treia piesa, aceasta paraseste relatia, ca sa nu fie ea cea parasita. A treia piesa, „Prefa-te” reprezintă momentul în care bărbatul, dominat de orgoliu, o roagă pe femeie sa se prefacă înca o data ca are sentimente pentru el. „Gandul Meu”, a patra piesa îl surprinde pe barbat în rolul de părăsit. Femeia va ramane in mintea lui, nu neaparat in inima sa, demonstrand ca de fapt, nu a fost vorba de o iubire pura, ci doar despre o concurenta absurda si un orgoliu puternic. Relatia astfel construită este una fragila iar concluzia acesteia este că minciuna te ajuta să-ti atingi scopul pe termen scurt și te face sa pierzi totul la final.”, a spus Liviu.

