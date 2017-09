Liviu Teodorescu lansează Unele întrebări, a doua piesa a proiectului LiTEMoments, după ce săptămâna trecută a lansat piesa “Nu e treaba mea”.

“Unele intrebari” este al doilea moment al povestii si evidentiaza momentul in care temerile si fricile pe care femeia nu a putut sa le lase in urma nu o lasa sa fie fericita in realtia actuala. Ademenita de mirajul unei iubiri, evidentiat in primul moment, “Nu e treaba mea”, femeia alege sa se implice intr-o relatie in care spera ca va gasi ceea ce ii lipsea in cea de dinainte.

Curiozitatea si gelozia exagerata a femeii dauneaza relatiei iar cel de-al treilea moment va dezvalui decizia acesteia de a parasi pentru a nu fi ea cea parasita. Scrisa si compusa de Liviu, “Unele intrebari” s-a nascut in studioul sau, LiTE Music, acolo unde artistul impreuna cu band-ul s-au ocupat si de productia piesei, inregistrand instrumente reale precum tobe, chitara, bass si pian. Videoclipurile au fost filmate special in acelasi cadru pentru a lega vizual povestea construita din patru episoade si reusesc printr-o simplitate aparte sa trezeasca emotii puternice.