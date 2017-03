Lora s-a făcut brunetă pentru noul clip. Artista a lansat piesa “I Know”

Lora s-a făcut brunetă pentru noul clip, “I Know”, în care vedeta apare extrem de sexy și provocatoare. Interpreta a mărturisit ce reprezintă această piesă pentru ea.

Lora s-a făcut brunetă pentru noul clip, iar transformarea este cu adevărat spectaculoasă. Lora, una dintre cele mai bune voci din Romania, a lansat la inceputul anului albumul “A voastra, Lora / The Singles Collection”, primul material discografic din cariera.

“Alter ego-ul meu este pe scenă. Se reinventează și evoluează constant. Acum pune stăpânire pe fata fragilă și naivă pe care o știți deja. Ea nu dispare. E încă acolo, în interiorul meu, dar are nevoie de vindecare. Trebuie să fie mai conștientă de lumea din jurul ei. EU sunt aici sa o protejez și să îi arăt realitatea așa cum este ea. EU sunt vocea aceea care îi spune să aibă curaj, să lupte, să nu renunțe niciodata! Iar EA nu renunță. Se transformă. Se măturizeaza. Se metamorfozeaza. “I Know” reprezinta acel moment de rascruce în care decizi pe ce cale vrei sa mergi mai departe. E acel moment in care spui PUNCT si o iei DE LA CAPAT. Va invit sa o descoperiti pe LORA asa cum nu ati mai cunoscut-o pana acum… I KNOW!” , este mesajul Lorei despre cea mai recentă piesă.