Simona Trașcă și Loredana Chivu s-au aflat în clubul Bamboo sâmbătă dimineața și au povestit clipele de panică trăite în timp ce încercau să se salveze.

”Sunt bine, vă mulțumesc pentru mesaje! Nu-mi aduc aminte decât că spre barul de la intrare era exagerat de mult fum.. Toată lumea țipa să ieșim că a luat foc. Am luat-o pe Simona de mână, am trecut prin fum, nu puteam să văd sau să respir preț de câteva secunde. Am ajuns afară, când am realizat că fratele meu nu se află printre cei care au ieșit alături de noi și m-am panicat total.

Strigam disperată după el. Atunci am realizat cât de mici și neputincioși suntem în fata unei tragedii. Norocul meu a fost că Răzvan, fratele meu, ieșise înainte afară la mașină, să ia ceva. Vreau să vă asigur că personalul, cât și clubul erau foarte pregătiti, îndrumau oamenii spre ieșiri și îi calmau să nu se instaleze panică, ieșirile de urgentă au fost larg deschise, poate dacă n-ar fi fost atât de pregătiti am fi avut parte de tragedia vieții noastre. Clubul era plin în momentul izbucnirii incendiului. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine și că nu au fost victime!”, a povestit Loredana Chivu.

Prietena sa, Simona Trașcă, aflată și ea în club, a mărturisit că a fost la fel de speriată. ”După incendiul de la Bamboo. Da, sunt ok! Încă șocată și mă rog la Dumnezeu să nu existe victime. Eram foarte aproape de ieșire și mi-amintesc că m-am luat de mână cu Lore și am fugit. Am văzut flăcări și după, un fum prin care treceam și nu mai vedeam nimic. Un fum care mă leșina. Auzeam doar și o țineam strâns pe Lore. Am ajuns acasă și acum tremur. Ce suntem noi oamenii în caz de așa ceva?Neputincioși… la mila lui Dumnezeu ”, a povestit Simona.

Bucureștiul s-a trezit pe 21 ianuarie cu un incendiu în clubul Bamboo. Focul a izbucnit, sâmbătă dimineață, în jurul orei 04.00, la clubul Bamboo din Capitală, în care se aflau aproximativ 300 de persoane. Potrivit ultimelor informații, 38 de persoane au fost rănite, iar una este în stare gravă.

