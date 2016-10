Loredana, concert memorabil la Sala Palatului. „Va fi o experiență unică”

Loredana Groza, concert memorabil la Sala Palatului. Cu asta își întâmpină artista fanii, în prag de sărbători. Interpreta a postat un mesaj pe contul de socializare, în care dezvăluie ce „Sentimente” are.

Loredana Groza, concert memorabil la Sala Palatului. Este cea mai intimă invitație

Loredana pregătește un show de excepție. „Noul meu concert ”Sentimente” va fi o experiență unică, despre cele mai importante emotți pe care le simțim și împărtășim. Oâexcursie speciala în muzica pe care am făcut-o în acesti ani, printre sentimentele din viata mea, sentimente care au însoțit și au dat naștere la sute de cântece. E poate cea mai intimă invitație pe care am făcut-o in ultimii ani, o usa deschisă direct în sufletul și viața mea. Vă aștept la Sala Palatului pe 26 si 27 noiembrie la un show cum n-ati mai trait, un spectacol care o sa vă provoace toate simturile. La propriu!”, a scris Loredana pe contul de Facebook.