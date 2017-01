Loredana Groza, cu sânii la vedere. „Marilyn Monroe a României!”

Loredana Groza, cu sânii la vedere pe contul de socializare. Vedeta s-a pozat în sutien și a făcut totul public, spre încântarea fanilor care au felicitat-o pentru felul în care arată.

Loredana Groza, cu sânii la vedere, într-o imagine de senzație pe contul de Facebook. Are 46 de ani, însă este una dintre cele mai sexy vedete din România. Artista reușește de fiecare dată să-și surprinda fanii, cu apariții spectaculoase.

Loredana Groza, cu sânii la vedere, într-o ținută sexy

Fotografia postată pe contul de socializare a primit sue de like-uri și comentarii, în doar câteva minute. „Marilyn Monroe a României”, „Ești o Divă. Te respect”, „Bună seara, iubit-o. Te aștept…”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de admiratori. Loredana Groza a fost interzisă la tv, iar momentul în care s-a întâmplat asta a fost unul extrem de nefericit. Artista a povestit totul în direct la tv.„Un alt moment care a fost într-un fel negativ, dar care mi-a dat o alta viziune asupra a ceea ce am de facut şi a fost o schimbare radicală în viaţa mea, a fost momentul în care am aflat că deşi aveam cel mai de succes album din România, primul meu album, „Bună seara, iubite”, am fost interzisă la televiziune şi la radio. Faptul că nu mai puteam să comunic decât prin concerte şi live… a fost o perioada destul de tristă în viaţa mea(…) Faptul că am pierdut tot şi că am luat-o de la zero dupa Revoluţie, ca orice alt român până la urmă, a fost o lecţie de viaţă incredibilă, şi m-a pregatit pentru viitor”,a declarat Loredana Groza, artista care face show incediar de câte ori urcă pe scenă.