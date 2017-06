Lucruri neștiute despre Lidia Buble au ieșit la iveală. Artista a vorbit pentru prima dată despre cum își câștiga banii înainte să devină o artistă de succes. Viața vedetei nu a fost deloc ușoară.

Lucruri neștiute despre Lidia Buble au fost dezvăluite chiar de ea, în direct la tv. Iubita lui Răzvan Simion a povestit cât de greu i-a fost să aibă un trai decent.

Lucruri neștiute despre Lidia Buble au fost dezvăluite la tv

Aveam 17 ani și îmi trebuiau mai mulți bani. Îmi aduc aminte că am lucrat la Deva Mall la o cafenea și am lucrat că ospătar. După ce s-a încheiat sezonul de vară mă obisnuiesm să am bănuți în fiecare luna, iar apoi am lucrat la un solar. Înainte de toate astea, aveam un „frate” care avea o tipografie peste drum de noi și la un moment dat rămăsese fără femeie de serviciu. Vreo 3-4 luni am fost femeie de serviciu, făceam curățenie într-o tipografie. Aspiram pe jos, curățam birourile, făceam tot felul de chestii. Una din surorile mele era deja în București, lucra deja și mi-a zis să vin și eu. Stăteam în casă, soră-mea era la muncă, nu știam pe nimeni, iar într-o zi am intrat pe laptop și am căutat locuri de muncă în București. Așa a făcut Dumnezeu că în momentul în care am deschis îmi apare un job de bonă. Eu având antrenament, am zis că mă descurc. Dar da, am avut zile în care mă puneam să dorm flămândă. Nu am vrut să îi cer tatălui meu. Mereu mi-a plăcut să fiu independentă și puternică și mă bucur că am reușit asta”, a declarat Lidia Buble într-o emisiune TV.

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, având încă patru surori și șase frați, care s-au crescut unii pe ceilalți, fiind de vârste apropiate. Cu toate acestea, spre deosebire de alte familii, unde surorile mai mici furau din fardurile și accesoriile celor mai mari, Lidia Buble nu s-a machiat până la 21 de ani. Ea și surorile ei împărțeau un singur strugurel.

