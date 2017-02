Lucrurile lui Corneliu Vadim Tudor au fost scoase la licitație de cele două fete ale acestuia, Jeni și Lidia. Fetele au vorbit în direct la tv despre cum s-a schimbat viața lor după ce sora Tribunului s-a stins din viață în urmă cu aproape o lună.

„Acum s-a aşternut oarecum liniştea din anumite puncte de vedere. Am ieşit din unele procese grele, care au însemnat cheltuieli şi stres foarte mari. Pe măsura ce trece timpul, apar noi şi noi probleme. În unele procese ni se pusese urmarire pe casă, casa în care locuim. Când am primit acele acte e la cadastru, am aflat că într-adevăr casa noastră fusese urmărită de un creditor pentru a ni se pune sechestru pe ea în cazul în care nu putem achita suma care ni se cerea”, a declarat Lidia Vadim pentru Antena Stars. „Lânga noi ne sunt alaturi prietenii, puţini dar buni, matula noastra Magdalena şi familia ei. Majoritatea au dispărut total”, a mărturisit şi Jeni.

Sora lui Corneliu Vadim Tudor a murit, joi, 12 ianuarie, după o luptă dură cu o boală cumplită. Lidia Samson suferea de mai multă vreme de cancer și s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani.