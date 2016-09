În urmă cu două luni, Luminița Anghel și fiul ei adoptat, David, au trecut prin momente tensionate. Aceștia au fost invitați în cadrul unei emisiuni tv, u nde și-au spus fiecare nemulțumirile. Între timp, lucrurile pare că s-au aranjat între ei. David a postat o imagine emoționantă alături de mama lui.

Luminița Anghel i-a transmis și un mesaj acestuia, prin care îi urează la mulți ani. „

Luminița Anghel și fiul ei, David s-au certat în fața unei lumi întregi, în direct la tv. Și-au spus cuvinte grele, iar artista a decis chiar ca e mai bine ca adolescentul sa locuiasca separat de restul familiei. Mai mult, se pare că în ultima perioadă a avut probleme și refuză să muncească.

David: Tu ai tot dreptul să vorbești despre mine.

Luminita Anghel: Oamenii își imaginează că ești o victima și noi nu am știut să gestionăm conflictul cu tine.

David: Nu sunt o victima și cred că tu știi foarte bine ca eu te iubesc. „Eu nu astept de la tine nici recunostință, nici scuze. Vreau ca tu să înțelegi că asta e un ultimatum în fața întregii țări. Eu n-aș fi venit niciodată să mă justific pentru deciziile mele în familie dacă nu se răspândea acest zvon că nu vreau sa te ajut. Mâine vei veni în fața întregii țări să spui cum vrei să muncești. Nu sunt eu de vină pentru postarile tale. Te rog să-ți asumi dacă nu te primește nimeni pe nicăieri”, a spus Luminița la Kanal D.

„Am fost o mamă dedicată. Marea mea durere a fost că am așteptat recunoștință. 5 ani am asteptat asta. După ce a dat BAC-ul, am hotărât să se mute într-un loc plătit de mine pentru că la noi acasă nu respecta orele pe care le impuneam ca să vină acasă. Mi-era frică să stau cu el când eram însărcinată! Mă temeam să nu mă împingă pe scări! Spărgea prin casă”, a spus Luminița Anghel la Kanal D, în urmă cu două luni.