Luminița Anghel, scoasă din minți în direct la tv, din cauza unei știri false

„Eu cred că trebuie să plec. Nu înțeleg ce se întâmpla. Nu am telefonul acum, insa as vrea sa stiu daca este o știre pe toate posturile. Daca mă mai intrerupeti eu plec”, a declarat Luminita Anghel nervoasă. „Nu nu mai vreau sa cant, îmi pare rau. Eu nu mai cant”, a mai zis Luminita Anghel.

Într-un final, artista a aflat că totul a fost o farsă. „M-am enervat, recunosc, nu sunt genul să fiu violentă, dar nu mai pot”, a declarat Luminita Anghel la Kanal D. Anul acesta, Luminița Anghel a făcut parte din juriul Eurovision 2017.