Mădălin Ionescu s-a lăsat de fumat, după ce organismul i-a dat câteva semne că este momentul să ia decizia importantă, pentru ca viața să nu îi fie pusă în pericol pe viitor.

„Mda… M-am lăsat de fumat de doua luni ! Totul are alt gust și alt miros ! Alt Univers, alte parfumuri, alta savoare !… Nu mai suport duhoarea ţigării ! Sunt oripilat de faptul ca ani de zile i-am obligat pe cei din jur să inspire cruntul miros al hainelor mele impregnate de „tutun” … Nu am fumat niciodată mai mult de un pachet pe zi, dar ma revolta slăbiciunea mea si in acelaşi timp îmi plăcea … Era o mixtura toxică de stări și senzaţii ! M-am lăsat după o seară în care am avut dereglări masive de ritm cardiac … dupa câteva ţigări în plus ! Practic … Dumnezeu m-a forţat și m-a salvat ! Mi-am făcut controale amănunţite la inima ! Nimic … E în stare buna ! Pur si simplu obiceiul asta mizerabil , care ne da iluzia ca suntem cool sau ca ne echilibrează , ne face mai rezistenţi în fața stresului , se întoarce împotriva ta într-o zi ! Poate să-ţi ia tot ! E o bestie care te devorează tăcut si iti poate da lovitura când nu te aştepţi ! Daca am înghiţi in forma lichida cantitatea de nicotina dintr-o tigara … am muri pe loc ! Acum doua luni, într-o seara „banala” , mi-am amintit aceasta informaţie forţat de bătăile nefiresti ale inimii … In dimineata următoare m-am uitat la soţia mea, la Petra , care abia se născuse , la ceilalţi doi copii , Filip si Stefania … Asta a fost … E infinit mai bine fără ! Ştiţi si voi asta ! P.S. Nu e prima oară cand renunţ … M-am mai lăsat noua ani , apoi un an si jumătate … E prima oară , insa, cand am simţit pe pielea mea nocivitatea fumatului!”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook. Mădălin Ionescu a renunțat recent la postul de prezentator de la Kanal D, iar acum se concentrează pe viața de familie.

