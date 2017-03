Însărcinată în 8 luni, cu o fetiță, Mădălina Ghenea a mărturisit că se simte extrem de fericită și a vrut să păstreze acest sentiment numai pentru ea și iubitul ei cât mai mult.

În aceste zile în care femeile sunt sărbătorite, Mădălina a primit un buchet de lalele albe și o prăjitură de la iubitul ei, Matei Stratan.

”Florile mele preferate și tortul meu preferat! Mulțumesc, scumpul meu! Am crezut că-mi voi ascunde sarcina pentru totdeauna. Opt luni în care am ascuns mica mea prietenie, micuța mea dansatoare de breakdance profesionist pe care numai eu o simt, lovindu-mi ficatul non stop. Sunt atât de fericită și atât de mândră să îmi arăt în sfârșit burtica. Sunt femeie! Creez un om! Devin mamă! Femeile însărcinate sunt zeițe cu picioare umflate și arsuri la stomac”, a scris vedeta pe Instagram.

Cei doi încă nu s-au decis la un nume, dar există deja o listă destul de lungă cu opțiuni. Mădălina a povestit că avut o sarcină destul de grea, astfel că a trăit emoții intense pe parcursul celor opt luni, însă un lucru a fost mereu sigur: cei doi și-au dorit un copil extrem de mult.

”În sfârșit mi se îndeplinește cea mai mare dorință, am găsit liniștea pe care cu toții o căutăm. E minunat să găsești cel mai cald cămin în partenerul tău, oriunde ai fi. În mai-iunie voi avea trei contracte, iar ea va fi cu mine. De îndată ce se va putea, vom începe să călătorim. Este visul meu să-i arăt lumea”, a povestit Mădălina Ghenea pentru Elle.ro.

