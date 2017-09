Magda Vasiliu, despre momentul în care a aflat că fiul ei de 8 ani are cancer. Știrista de la Prima tv a postat un nou mesaj pe contul de socializare în care povestește cum a aflat că Vlad suferă de boala cruntă.

Magda Vasiliu a aflat în urmă cu doar câteva luni, că fiul ei suferă de cancer, iar din luna mai, aceasta se află în Italia, acolo unde băiatul este tratat pentru boala de care suferă. Vedeta a dezvăluit cum a luat decizia să își interneze băiatul într-un spiutal din străinătate.

“Azi m-am gândit că eu le cer altora să-mi spună cu ce s-au confruntat în spitalele din Romania…dar, am realizat că eu n-am avut onestitatea să spun ce m- a făcut să plec cât de repede am putut. Eram la Marie Curie, internata de 2 zile cu Vlad și tot speram să nu se adeverească suspiciunile medicilor. Dar, dr Constantin Ciobanu, cel care s-a ocupat de Vlad încă de la internare mi-a spus cu o onestitate pe care abia tarziu am apreciat-o , ” Doamna, noi cu biopsia vom starni un adevarat vulcan…celulele alea pleacă…”. Ala a fost momentul in care m-am hotarât să plec. Biopsia osoasa care se făcea in Romania era una invaziva…una care reduce practic sansele la viață…Ministerul Sănătății știe că în 2017 exista aparate care fac posibile biopsii neinvazive?!??? Cât costa un astfel de aparat?? De ce nu-l avem, măcar la un spital de copii???”, a scruis Magda Vasiliu pe Facebook.

