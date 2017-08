Magician Marian Râlea revine pe micile ecrane, după ce s-a alăturat distribuției proiectului inedit, pe care Ruxandra Ion îl pregătește.

Talentat și iubit de publicul din România, Marian Râlea își va surprinde fanii cu un personaj pitoresc, Tănase Șapte Case. Prima parte de la “O grămadă de caramele”, denumită “Blestemul”, va începe în curând la Happy Channel. “Îmi pare bine că s-a reunit trupa, o trupă excepțională, cu foarte mulți tineri cu dorința de a face, cu disciplina de a filma și foarte, foarte talentați, iar fetele sunt superbe!”, declară Marian Râlea.

Magician Marian Râlea revine pe micile ecrane într-un proiect de suflet

Personajul lui este un țigan respectat în Constanța. A făcut averi din vânzarea fierului vechi. Profund religios, Tănase merge o dată pe an la Muntele Athos și respectă toate valorile creștine. În viața personală, el este foarte trist. Are o singură fată, iar soția a murit la nașterea ei. De 20 de ani, fiica lui a ales să trăiască fără a-și recunoaște originea țigănească, motiv pentru care nu se mai văd.

“Tănase Șapte Case, cum îi spune și numele, este un personaj pitoresc, în sensul în care își iubește foarte mult familia, nu acceptă foarte multe compromisuri vizavi de familie. Este un om cu credință, cu frica de Dumnezeu și încearcă pe tot posibilul să unească această familie. Este un personaj care mă provoacă, nu am mai făcut niciodată genul ăsta de duritate omenească pe care o are Tănase Șapte Case. Este prima oară când filmez cu operatori cu telefon mobil. Mi se pare foarte interesant și cred că o să iasă exceptional, pentru că nu a mai avut loc de mult o astfel de întâlnire și atunci oamenii pot să trăiască bucuria filmului românesc”, spune Marian Râlea.

Noul său rol reprezintă o provocare pentru el

“Noi actorii trebuie să jucăm orice personaj, așa am fost educați în școală și experiența îmi spune că într-adevăr am jucat o mare lume a personajelor și în film și în teatru. Nu, nu este nici o asemănare între mine și personajul meu din „O grămadă de caramele”, mărturisește acesta. În urmă cu un an, Marian Râlea a fost dat în judecată.

