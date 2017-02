Mama Deliei, declarații șocante chiar de ziua artistei, în direct la tv. Gina Matache și-a uimit fanii după ce a făcut publice, amănunte mai puțin știute despre artista.

Mama Deliei le-a povestit tuturor despre ziua în care a adus-o pe lume pe interpretă. Gina Matache nu va uita niciodată ziua în care a adus-o pe lume, în urmă cu 35 de ani.

Mama Deliei, mai sinceră ca niciodată

„Cu durere mare. M-a chinuit foarte mult și n-am putut să mă bucur. A fost frumos, dar…Nu te supara, Delia, dar m-ai chinuit. N-am mai avut putere să o văd. În secunda aia, din cauza durerii, am fost inconstientă. Am văzut-o târziu. Mai mult, aseara mi-am amintit ca in timp ce îmi dadeau anumite medicamente, ca sa-mideclanșeze travaliul, îmi dădeau și câte o cană cu bere, cu ricin și lămâie. Asta era tratamentul atunci. Te-am drogat de mică.”, a spus Gina la Antena 1. Delia i-a spus mamei sale să înceteze, că nu vrea sa stie aceste detalii: „Mama, nu mai da din casă. Vreau să rămân cu amintirile astea.”, a mai spus ea.

Delia împlinește 35 de ani. mama sa, Gina, i-a făcut o urare emoționantă Delia este una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicală din România. Concertele sale fac senzație, iar fanii, extrem de numeroși la număr, abia așteaptă să o vadă pe scenă.