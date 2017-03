Mama lui Brigitte Sfăt, de urgență la spital din cauza unor probleme cu inima. Soția lui Ilie Năstase a mărturisit că se teme pentru viața celei mai importante femei din viața ei.

Mama lui Brigitte Sfăt are probleme de sănătate

„Relația cu mama este perfectă. Merg la ea de fiecare dată la prânz. Acum mama e singură, trebuie să avem noi grijă de ea, are trei fete. Se consumă pentru orice. Chiar astăzi am vorbit cu ea și mi-a zis că a mers la urgențe, are probleme cu inima. Și suntem îngrijorate, pentru că e tot ce ne-a rămas nouă.”, a spus Cristina Szeifert, sora lui Brigitte Sfăt, la Antena Stars.

