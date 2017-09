Mama lui Tavi Clonda nu și-a văzut nepoata. Motivul pentru care nu a putut ajunge în București

Mama lui Tavi Clonda nu și-a văzut nepoata. Paula Crăciunescu, „mama adoptivă” a Gabrielei Cristea a dezvăluit de ce Elena Clonda nu a ajuns la spital.

Gabriela Cristea a născut sâmbătă, 22 septembrie, o fetiță de nota 10. Vedeta și soțul ei sunt în culmea fericii și cel mai probabil mâine o va duce pe Victoria acasă. Din păcate, mama artistului nu a ajuns la spital să o vadă pe micuță.

Mama lui Tavi Clonda va ajunge în curând în Capitală

„Aşteptam momentul ăsta pe miercuri (n.r.: 27 septembrie), dar, uite, că s-a grăbit, a ieşit la lumina zilei. Gabriela e foarte bine, fetiţa e super bine. Tavi e foarte emoţionat. Mă are pe mine, dar o are şi pe mama lui Tavi, dar este la Braşov, să vedem cum eu, ea… o să-i ajutăm foarte mult. Chiar ieri m-a sunat Elena, că aşa o cheamă pe mama lui Tavi, şi mi-a spus: , soţul meu, „, a declarat Paula Crăciunescu la Antena Stars.

Micuța Victoria ar putea ajunge acasă în cursul zilei de mâine

„Dacă totul merge bine şi până acum avem toate motivele să credem asta, mâine (n.r. o externează), da. Mă duc să fac curat în maşină, curat acasă şi să mă pregătesc. Fetiţa este din ce în ce mai bine, a început să mănânce din ce în ce mai mult, ne bucurăm pentru asta. E viguroasa, cum spun medicii, ştie ce vrea. Mi-au spus ca e şi isteaţă, au spus ca se prinde unde e biberonul, cum e treaba. E din ce în ce mai măricica. Gabriela este bine si ea, un pic dupa operaţie, se pliba un pic mai greu, dar o să se vindece (…) Abia aştept să schimb scutece. O să am emoţii, dar deja au început să mai scadă pentru că am luat-o în braţe. … totul este pregătit, la ea e cea mai curată cameră, deşi cred că o să doarmă mai mult cu noi. Şi camera noastră e pregătită, este totul nou, este şi casa nouă. Am reuşit să ne îndeplinim lucrul ăsta, să vină în casa nouă, a ei.”, a declarat Tavi Clonda pentru Antena Stars.

