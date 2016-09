Mămica Bianca Drăgușanu a mărturisit ce simte după naștere și după ce a petrecut prima noapte acasă cu micuța Natalia Sofia.

Vedeta le-a descris amicilor virtuali ce a simțit și cum a dormit în timpul sarcinii, dar și acum, după ce a adus pe lume primul ei copil. ”Prima noapte acasă. Ceva de vis. Până la sarcină am dormit pe burtă… În timpul sarcinii am dormit pe o parte… Acum, după naștere, pot dormi chiar și în picioare! Anyway cel mai frumos sentiment din lume!”, a scris mămica Bianca Drăgușanu pe o rețea de socializare.

Mămica Bianca Drăgușanu, naștere de 20.000 de lei

Pentru a-și aduce fetița pe lume, Bianca Drăgușanu a ales cele mai bune condiții după ce a studiat ofertele clinicilor private din București. Pe lângă operația de cezariană, blonda va beneficia de servicii de cinci stele pe toată perioada internării și de cursuri de îngrijirea nou-născutului. Tot pachetul a costat-o pe blondă 20.000 de lei, aceasta refuzând un contract barter pentru acest moment important din viața ei.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au devenit părinți, luni, când a venit pe lume primul lor copil, Natalia Sofia. Emoționați de primele ore cu micuța, cei doi i-au făcut o mulțime de fotografii cu telefonul și nu s-au putut abține să nu arate imaingile e rețelele de socializare, pentru amicii lor virtuali.

”Sunt aici suflet pur și nevinovat. Sunt aici și aici voi fi mereu! Tati te iubește mult”, a scris Victor Slav, lângă fotografia de mai jos, în care o ține pe micuță în brațe. Imaginea a strâns mii de comentarii și peste 80.000 de aprecieri din partea amicilor virtuali.

INFO

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. A devenit celebră după ce a avut o relație amoroasă cu designerul Cătălin Botezatu. Esa a fost căsătorită, pentru doar câteva luni, cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, de care a divorțat după ce a ea a avut o escapadă cu fostul iubit, fotbalistul Adrian Cristea. După separare, Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au reînnoit relația, cei doi devenind, luni – 26 septembrie, părinții unei fetițe.