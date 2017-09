Marcel Toader aruncă bomba. “Între Maria și Augustin Viziru au existat relații intime”

Marcel Toader aruncă bomba. Afaceristul a declarat în direct la TV că Maria Constantin a întreținut relații intime cu Augustin Viziru.

Afaceristul a rupt tăcerea și a făcut public numele celui cu care soția lui ar fi avut o aventură. Marcel Toader ar fi auzit asta de la niște prieteni din anturajul Andei Ghiță.

Marcel Toader aruncă bomba și șochează cu noi declarații

”I-am dat un mesaj lui pe o rețea de socializare. L-a sunat Maria și nu a răspuns, bănuiesc că pe el l-a sunat. I-am dat un mesaj crezând că e activ pe rețelele de socializare și i-am zis că știu. Ea mi-a recunoscut fix la 12 noaptea. Ca și cum e dreptul lui să facă lucrurile astea și eu nu am niciun drept. Din câte am înțeles era o relație de dinainte. Nu i-am dat niciun mesaj doamnei. Nu eram gelos. Am găsit urme de picioare pe torpedou. Am făcut poze la tot. Am găsit și altfel de urme. Erau urme de picior desculț, rămâne epiderma. Urmele erau ale ei. Pozele le-am făcut a doua zi. (…) Nu mai eram senzuali deloc. Cu un an în urmă s-a stins totul. Pe Maria am iubit-o mai mult decât pe toate femeile pe care le-am avut la un loc. Și fratele ei fără să vrea mi-a confirmat ceea ce bănuiam. Am întrebat-o: Cu Viziru? Și ea mi-a zis nu. Nici nu a schițat ceva. Eu cred că între ea și Viziru au avut loc relații intime. Eu știu asta de atunci, după acel show. Mi s-a comunicat și mi-a spus și cineva dintre anturajul Andei Ghiță. Ar fi bine să își asume.”, a declarat Marcel Toader pentru ”Acces Direct”. Augustin Viziru nu este singurul bărbat despre care Marcel Toader spune că are o relație cu Maria Constantin.

Un comisar şef din Garda de Mediu, căsătorit, cu copii, este bărbatul cu care Maria Constantin l-a înşelat pe soţul ei, a dezvăluit Marcel Toader, care a prezentat în emisiune şi o conversaţie cu acesta, purtată pe 1 august 2017.

