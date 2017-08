Maria Cârneci, din nou bunică.“Nora mea trebuie să nască în câteva zile”

Maria Cârneci, din nou bunică. Interpreta de muzică populară a făcut anunțul în direct la tv și a declarat că este mai fericită ca niciodată.

Maria Cârneci, din nou bunică. Nora ei urmează să nască peste doar câteva zile, astfel că, micuța Rosa Maria va avea o surioară. Artista se se bucură că Rose Marie, prima ei nepoată, va avea cu cine să se joace.

Maria Cârneci, din nou bunică de fetiță

“Sunt în comă de dragul ei (n.r. nepoţica Rose Marie), de când s-a născut. O să mai am o nepoţică şi aş vrea să aibă un nume românesc. Rose Marie e nerăbdătoare să îşi cunoască sora şi e pregătită că o să fie surioara mai mare. Nora mea trebuie să nască în câteva zile. Abia aştept să vină cea mică, dar părinții o să decidă ce şi cum. Vara asta am stat zece zile la mare, la noi, nu în străinătate. Ne-am bucurat că am prins vreme bună, călduroasă’’, a spus Maria Cârneci la Pro tv. În urmă cu ceva timp, Maria Cârneci și-a pierdut tatăl a trăit cea mai neagră perioadă din viața ei.

