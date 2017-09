Maria Ciobanu, apariție spectaculoasă după ce s-a spus că e bolnavă și că vrea să se retragă din muzică. Artista de muzică populară a fost invitată la ziua fiului Marianei Popescu Căpitănescu.

Maria Ciobanu i-a urat sărbătoritului multă fericire. „Cu vorbele nu prea le am, dar ce sa îi doresc sărbătoritului decât sa fie sanatos, să îi dea Dumnezeu inteligență, să termine facultatea… Și nevasta frumoasă ca dumneavoastra!”, a spus Maria Ciobanu în cadrul emisiunii de la Antena 1.

De asemenea, Maria Ciobanu a dezvăluit cum se menține în formă. „Dumnezeu ma tine asa, adevarul e ca m-am ingrijit cat am putut, nu am fumat, nu am baut si mancare mai putina ca… Haha, mancarea strica. Da, merg mult pe jos, fac gimnastica.”, a mai spus Maria Ciobanu.

Devenită cetățean al Statelor Unite, ca și soțul său, Mircea Câmpeanu, și stabilită de ani buni în Los Angeles, California, Maria Ciobanu nu poate uita locul unde a fost aplaudată de multe generații și s-a reîntors în țara unde s-a născut și a cântat timp de șase decenii. Artista se va afla în România până după aniversarea sa. Pe 6 septembrie, Maria Ciobanu a sărbătorit împlinirea a 80 de ani.

