Maria Constantin rupe tăcereași face primele declarații despre divorț în direct la tv

”Simțeam că ceva nu e în regulă. Nu mai era ca la început. Am ajuns la un punct în care să recunoaștem amândoi că aveam o căsnicie doar în acte. Las de la mine, dar în interiorul meu se acumulează o mulțime de sentimente. Problemele sunt că ajunsesem să nu mai fim fericiți unul lângă celălalt. Au fost momente de neajunsuri, momente de orgoliu, încăpățânare. Mi-am dorit căsnicia. Încercam să mă mint singură că totul se va rezolva și poate e o perioadă trecătoare. Cred că vina e împărțită. Toată istoria mea de viață vreau să o țin doar pentru mine. Nu vreau să implic oameni într-un scandal și în niște mizerii. Nu e adevărat că am avut relații intime cu alt bărbat. Atât eu cât și soțul meu nu vreau să-l bag în acest scandal. E o vorba de o rudă apropiată care a încercat să-mi inducă o stare mai bună. Nu mă așteptam niciodată și mai ales că a existat atâta încredere. Am crezut că pot dărui sufletul meu celui de lângă de mine. Nu credeam că o să se ajungă aici. A fost o despărțire reală, amiabilă. Amândoi am ajuns la această concluzie. Devenise o relație nefericită. Nouă ne-a fost extrem de greu în ultima perioadă și nu aș vrea să spun motivele. Presa scrie ce vrea. Eu sunt genul care nu aș putea să înșel în momentul în care iubesc cu tot sufletul”, a spus Maria Constantin la Pro tv.



Atunci când a fost întrebată dacă apropiații au atenționat-o la începutul relației, să fie atentă la Marcel Toader, care deja trecuse prin 5 căsnicii, care se finalizase cu acuzații grave, Maria Constantin a fost sinceră. „Am fost atenționată de multe ori. Am primit multe mesaje de atenționare din partea celor care mă cunosc. Dacă aș m-aș lua după mesajele primite aș spune că da. Îi doresc tot binele din lume și chiar îmi doresc să-și găsescă pe cineva care să-l înțeleagă mai bine.”, a declarat Maria Constantin la Pro tv.