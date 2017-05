Marius Manole, apel disperat pentru o colegă actriță grav bolnavă . Este vorba despre Mela Mihai, tânăra bolnavă grav și în ajutărul căreia au sărit mai mulți colegi de breaslă.

Marius Manole, apel disperat pentru o colegă actriță bolnavă grav. Actorul a postat pe contul de socializare un mesaj dureros și speră ca oamenii să o ajute pe tânăra care se luptă cu o boală cruntă.

Marius Manole, apel disperat pentru Mela Mihai

“Asta e una din diminetile acelea in care ma gandesc ca as vrea sa dispar si sa nu mai fi fost vreodata..una din diminetile acelea in care nimic din ce sunt si fac nu pare sa aiba vreun rost .. una din diminetile acelea in care am lacrimi in ochi si va rooooooog sa facem putin , sa o ajutam pe Mela Mihai sa urce din nou pe scena si sa rada , asa cum numai ea stie… Mela primul spectacol , dupa ce te faci tu bine , promite-mi ca il faci cu mine !! Da??? Oameni, prieteni, colegi , amici …. nu mai glumim, acum chiar e despre viata !!! Macar un share , macar !!”, a scris Marius manole pe contul de socializare.

Potrivit ardealnews.ro, Mela Mihai suferă de o boală gravă și rară și are nevoie de transplant de celule stem.

„Vă adresăm rugămintea că prin bunăvoință noastră, a tuturor, să o ajutăm pe Mihaela – „Mela” soția colegului nostru Daniel Oltean– procuror în cadrul DIICOT – S.T. Tîrgu Mureș. Este o tânără actriță, în vârstă de 35 de ani, extrem de veselă, și pozitivă, dar

care, din păcate, a fost diagnosticată, cu o boală gravă și rară, respectiv, „limfom mediastinal (timic) cu celule B mari” pentru care acum o jumătate de an a început la lnstitutul Oncologic din Cluj Napoca, un tratament oncologic prin administrarea

chimioterapiei tip CEOP. Deși inițial s-a constatat că formațiunea tumorala era în remisie în urmă tratamentului, acum o luna s-a constatat că masă turnorala mediastinală este în creștere, depășind în dimensiune pe cea inițială motiv pentru care Mela a fost dusă la

Clinică AKH din Viena, unde i s-a recomandat transplant de celule stem; chimioterapie de linia a 2 a în combinație cu imunoterapie.

Având în vedere că, procedeele recomandate aiung la un cost estimat de peste 100.000 euro la care se vor adaugă costurile privind spitalizarea, iar colegul nostru nu dispune, în acest moment, de mijloacele necesare acoperirii, în totalitate, a acestor

cheltuieli, va adresăm rugămintea de a-i ajută pentru strângerea sumei necesare acestor tratamente. Pentru Mela contează orice ajutor al nostru, care-i poate reda șansa de a se bucura, în continuare, de viață, și de a-i bucura pe ce-i din jur, cu veselia și bunătatea

ei.

Orice ajutor financiar este binevenit și poate fi direcționat în contul cu nr.

OLTEAN MIHAELA FLORINA,

Raiffeisen Bank, Agenția Bartok Bela Tîrgu Mureș,

Cont lei RO08 RZBR 0000 0600 1934 9712

Cont euro RO78 RZBR 0000 0600 1934 9713″, se arată într-o scrisoare trimisă la redacția publicației mai sus-menționate.