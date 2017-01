Mașina Denisei de la Bambi a fost lovită în parcare, iar acum vedeta povestește cum s-a întâmplat totul. Interpreta recunoaște că are o parte din vină, având în vedere că mașina ei era pur și simplu îngropată în zăpadă.

Mașina Denisei de la Bambi a fost lovităde un utilaj de deszăpezire. Artista a povestit totul în direct la tv. Deși la început s-a enervat, într-un final aceasta a ajuns la o înțelegere cu șoferul.

Mașina Denisei de la Bambi are nevoie de reparații serioase

„Eu nu mi-am deszăpezit deloc maşina de când au venit zăpezile. (…) Deci e şi vina mea. Aşa că domnul care conducea plugul, probabil, a crezut că e un morman de zăpadă. Era cât pe ce să-mi ia maşina cu totul. Am completat amiabila, aşa cum trebuie. Eu am zis: asta e, se întâmplă. Eu în primă fază m-am bucurat foarte mult că intră plugul pe strada noastră… ieşisem la geam să filmez şi apoi am văzut că s-a strâns lume lângă maşina mea (…)”, a declarat Denisa Tănase în cadrul emisiunii „Star Matinal”.

Ieri, după incident, vedeta a scris un mesaj pe o reţea de socializare. „Momentul ala cand nu stii daca sa te bucuri, sau sa ti para rau ca a intrat plugul si pe strada ta… „.