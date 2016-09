Media Music Awards 2016. Andra și Carla’s Dreams este sunt artiștii anului în România. Îndrăgita interpretă a câștigat patru premii la Media Music Awards. Carla’s Dreams au câștigat cele mai multe premii: 7 din 18.

Media Music Awards 2016. Andra a fost desemnată cea mai de succes artistă (Best Female), artistul cu cea mai rapidă ascensiune a unui hit către prima poziție în clasamente – piesa „Niciodată să nu spui niciodată”(Fastest Number 1), cel mai iubit artist din România (Fans Like Award) și artistul cu cel mai înfocat fan (Best Fan).

Media Music Awards 2016.Carla’s Dreams au câștigat premiile pentru Most Wanted Artist (Cel mai votat artist), Media Forest Award (Cea mai îndelungă staționare pe primul loc), Best Video, Best Song (Cea mai difuzată melodie), Best Group, Best Youtube, Winter Hit

Media Music Awards 2016. Andra, succes impresionant pe plan muzical

Succesul înregistrat la Media Music Awards se datorează în special hiturilor pe care Andra le-a lansat în ultimele 12 luni, piese și videoclipuri difuzate în heavy rotation la radio si pe posturile de televiziune și vizualizate pe YouTube de sute de milioane de oameni. Este de ajuns să amintim succesul de care se bucura hitul „Without You” (colaborarea cu David Bisbal – peste 80 de milioane de vizualizari), „Iubirea schimba tot/Love Can Save It All” (peste 62 de milioane de vizualizari), „Why” (peste 21 de milioane de vizualizări), „Sweet Dreams” (feat. Mara – peste 17 milioane de vizualizări). „Se spune că pentru o femeie viața începe la 30 de ani. Eu am împlinit anul ăsta 30 de ani și îmi doresc sa demonstrez că pot și mai mult. Le dedic aceste premii celor care cred în șansa lor și muncesc pentru a-și îndeplini visurile! Vă iubesc, vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și, nu uitați, ne putem întâlni zilnic și pe www.andramusic.ro”, declară Andra.

FOTO: Dumitru Angelescu