Media Music Awards 2016. Cea de-a cincea ediție Media Music Awards a reunit în Piața Mare de la Sibiu, pe 15 septembrie, artiști de top, care au pregătit publicului numeroase surprize.

Castigatorii Media Music Awards 2016 sunt:

Fastest Nr.1 – Andra feat. Cabron – Niciodată să nu spui niciodată

Best Featuring – Delia & Deepcentral – Gura ta

Fans Like Award – Andra

Kiss FM Award – What’s up – Bine

Most Wanted Artist (Cel mai votat artist) – Carla’s Dreams

Best New Artist – Mihail

Media Forest Award (Cea mai îndelungă staționare pe primul loc) – Carla’s Dreams – Te rog

Best Male – Smiley

Best Video – Carla’s Dreams – Te rog

Best Female – Andra

Best Song (Cea mai difuzată melodie) – Carla’s Dreams – Te rog

Best Label – Cat Music

Best Group – Carla’s Dreams

Best Youtube – Carla’s Dreams – Sub pielea mea

Winter Hit – Carla’s Dreams – Te rog

Spring Hit – Delia & Deepcentral – Gura ta

Best Fan – Florin Scrob

Summer Hit – Vescan feat. Florin Ristei – Las-o

UPDATE ora 21:40. Solistul de la Carla’s Dreams și colegii lui au evitat covorul verde, unde ceilalți artiști s-au pozat cu fanii și au oferit interviuri, dar au refuzat să vorbească cu jurnaliștii și în spatele scenei. Surse din staff-ul trupei spun că cei de la Carla’s Dreams evită astfel de momente pentru că nu doresc ca vocea să le fie recunoscută.

UPDATE ora 20:10. La Media Music Awards 2016, excesul de zel al paznicilor a fost la un pas să îl lase pe afară pe Iulian Vrabete de la Holograf. Basistul nu purta brățara specifică evenimentului, care era obligatorie pentru participanți, așa că a avut probleme la intrare.

UPDATE ora 18:05. Vedetele au început să sosească pe covorul verde. Lora și Corina au avut apariții spectaculoase.

Printre cei 30 de artiști care au venit la Sibiu nu se numără și două dintre cele mai apreciate românce la nivel internațional, Inna și Alexandra Stan care, deși fac ravagii în străinătate,nu reușesc aceleași performanțe și acasă. Media Music Awards 2016 nu înseamnă doar decernare de premii, ci și o oportunitate de a lansa o nouă piesă în fața unui public numeros. Chiar și așa, Alexandra Stan și Inna nu au participat la niciuna dintre edițiile Premiilor Media Music Awards, deși fanii lor se așteaptau să le revadă, ci au preferat să-și vadă de cântările lor de afară.

