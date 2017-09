Media Music Awards 2017 va avea loc pe 3 octombrie, în Capitală. Cea mai mare gală de premii muzicale din România, îi va oferi și anul acesta ocazia celui mai înfocat fan al unui artist autohton să aibă parte de o experiență de neuitat.

Ca și la edițiile din anii trecuți, Media Music Awards dă startul competiției Best Fan. Astfel, fanii artiștilor Andra, Adda, Alina Eremia, Ami, Cabron, Connect-R, Deepcentral, Dorian Popa, Edward Sanda, Feli, FreeStay, Grasu XXL, Guess Who, Ioana Ignat, Irina Rimes, Jo, Lidia Buble, Liviu Teodorescu, Lora, Matteo, Randi, Sore și Whats Up se pot înscrie în aplicația https://apps.facebook.com/concurs-mma/ de pe pagina de Facebook a Media Music Awards. Câștigătorul va avea parte de un tratament VIP în ziua marii gale de premii, urmând să se întâlnească cu idolul său și să primească pe scenă trofeul Best Fan chiar din mâinile acestuia.

Media Music Awards 2017 vine cu noi surprize

Cine va fi astfel artistul cu cei mai mulți și mai înfocați fani din acest an? La edițiile precedente Media Music Awards au câștigat fanii unor nume celebre precum Grasu XXL (2014), Andreea Bălan (2015) și Andra (2016).

Media Music Awards 2017 va avea loc anul acesta într-un centru comercial situat în strada Liviu Rebreanu nr 4. Pe Green Carpet vor sosi nume celebre, artiști care au dominat topurile în ultimul an, precum și multe vedete din showbiz-ul autohton, publicul având astfel ocazia să îi vadă pe viu pe cei pe care îi urmăresc doar la televizor sau pe rețelele de socializare.

În cadrul galei Media Music Awards vor fi premiați artiștii care au avut cele mai multe difuzări radio TV și vizualizări pe YouTube, pe baza statisticilor Media Forest, compania care identifica si monitorizează în timp real aparițiile radio si TV. Astfel, premiile reflectă succesul real al artiștilor români și sunt acordate pe criterii echidistante și transparente.

La edițiile precedente Media Music Awards au participat cei mai în vogă artiști, precum Andra, Smiley, Delia, Holograf, Voltaj, Carla’s Dreams, Connect-R, Alina Eremia, Lora, Feli, Faydee, Dorian Popa, Lidia Buble, Amira, Akcent, What’s Up, Vescan, Jo, Randi, Amna, Robert Toma, Mihail, Corina, Deep Central, Anda Adam, Dj Sava, Maxim, Guess Who, Sore, Puya, Voltaj , Elena Gheorghe, Alex Velea, Antonia, Andreea Bălan, Ami, Nicole Cherry, Melina, Grasu XXL, Naguale, Kaira, Nicoleta Nuca, Lariss, Bere Gratis, Jo, Randy, Uddy, Nadir și mulți alții.

