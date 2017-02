Melodia lui Călin Goia de la Voltaj, după protestele din România a creat o adevărată isterie în mediul virtual. Vizibil afectat de ceea ce se întâmplă zilele acestea în toată țara, interpretul nu stă cu mâinile în sân și trage și el un semnal de alarmă. Acesta speră că oamenii vor ieși din nou în stradă pentru a-și striga nemulțumirea.

Melodia lui Călin Goia de la Voltaj este un fel de protestele, iar versurile sunt cu adevărat cutremurătoare. „Dacă Romania ar putea vorbi, cred ca ar spune așa: Mai am doar zece zile de trăit/ Să știți copiii mei că v-am iubit/ Mai am doar nouă zile și apoi/ Voi fi iar prăbușită în noroi/ Mai am 8 zile în care să mai strig/ Am să mă-ntorc din nou în frig/ Mai am doar 7 zile să-i opresc/ Pe cei ce fără milă mă jertfesc/ Mai am doar 6 zile să mai sper/ Că nu o să ajung în întunericul de ieri/ Mai am cam 5 zile și cam asta-i tot/ Să mă ridic de jos n-am să mai pot/ Mai am doar 4 zile să schimb tot/ Mai am 3 zile și nicio minune/ Nu va dura mai mult, așa se spune/ Mai am doar 2 zile și vreau să vă văd din nou frate lângă frate/ Mai am o zi și doar un singur dor/ Vă rog, nu mă lăsați să mor”, sunt versurile melodiei cântate de Călin Goia.

Protest istoric în România, miercuri seara.. Numărul protestatrilor a crescut constant odată cu lăsarea serii, depășind orice record din ultimii 25 de ani și ajungând la peste 100.000 de oameni. După ora 10 mai multe persoane violente, despre care s-a spus că ar fi membri galeriilor unor echipe de fotbal, au aruncat cu petarde, lacrimogene și cocktailuri Molotov în jandarmi. Forțele de ordine au ripostat la rândul lor, aruncând cu gaze lacrimogene spre mulțime.