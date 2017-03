Mesajul Andreei Bălan cu puțin timp înainte de nuntă i-a luat prin surprindere pe fanii vedetei. Artista se află în America, alături de iubitul ei, George Burcea. Cei doi se vor căsători, iar ceremonia va fi una discretă.

Mesajul Andreei Bălan cu puțin timp înainte de nuntă, a fost postat pe contul de socializare. Interpreta și George Burcea profită din plin de timpul petrecut unul în compania celuilalt.

Mesajul Andreei Bălan cu puțin timp înainte de nuntă, de pe plaja Santa Monica

“Am privit mereu înainte, no matter what. Nu a fost ușor deloc, dar am știut că visele se îndeplinesc dacă nu le pierzi din vedere. Priviți mereu înainte spre visele voastre”, a fost mesajul Andreei Bălan.

Recent, Andreea a dat câteva detalii despre nunta discretă. „Se va întâmpla pe o plajă din America, cred că va fi pe Sunset Beach. George şi-a imaginat când avea 10 ani şi a spus: «Nunta mea va fi pe Sunset Beach» . Ne trebuie naşii şi atât. Nu ne-am dorit de la început să vină părinţii. Pentru ei va fi o altă petrecere. (…) Naşii vor veni special pentru acel eveniment. (…) Botezul va fi în aprilie, iar ceremonia va fi în martie. Nu ne luăm ceva scump. Familiile noastre nu vor veni la nuntă”, spunea Andreea Bălan într-un interviu din urmă cu ceva timp.