Mesajul Andrei după ce și-a sărbătorit ziua de naștere la Budapesta i-a amuzat pe fanii acesteia. Abia ajunsă în țară, după o scurtă vacanță, vedeta a avut prima reacție pe contul de socializare.

Mesajul Andrei după ce și-a sărbătorit ziua de naștere departe de casă, a fost postat de aceasta pe contul de Facebook, în urmă cu puțin timp.

Mesajul Andrei a stârnit reacții din partea fanilor

“Dragi prieteni, am tot zburat zilele astea, am avut concerte în țară, abia am ajuns cu picioarele pe pamant. Înainte să apara titluri ca „Andra are aripi si motor”, vreau sa menționez că mă refer la zburat, la călătorit cu avionul, da? ???M-a sunat Robbie Williams să îmi spună că după ce mi-a cantat „La multi ani” ar vrea să îmi trimită și un cadou și nu știe adresa. GLUMESC! Nu m-a sunat, m-a scris pe whatsapp! GLUMESC! GLUMESC!

Sa va explic: de ziua mea, am fost la concertul lui și mi s-a parut super tare ca s-a nimerit sa cante „Happy birthday”, am și filmat si am pus pe Insta cu mai multe smileys. Și acum mi se pare o glumă bună, recunosc! Daca mi-ar fi cantat pe bune mie, as fi filmat cu trei camere, nu cu un telefon, și as fi trimis un comunicat de presa! . Se pare ca unii n-au înțeles gluma, desi era suficient sa dai click pe video ca sa vezi că nu mi-a cântat mie, iar altii chiar cred ca eu voiam să păcălesc lumea.

Macron mi-a zis la un ecler ca nu are sens să mă supar, dar eu chiar am pus la suflet. ??? GLUMESC, da. Nu mănânc ecler pentru că sunt la dietă!”, a scris amuzată Andra pe contul de socializare.