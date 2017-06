Mesajul lui Cătălin Măruță după ce Lorelai Moșneguțu a câștigat Românii au talent i-a făcut pe admiratorii acesteia să se emoționeze și să o admire mai mult pe fetița fără mâini.

Mesajul lui Cătălin Măruță după ce Lorelai Moșneguțu a câștigat Românii au talent a fost făcut public la câteva zile după ce publicul a decis că ea merită titlul de cel mai talentat român, din sezonul șapte.

Mesajul lui Cătălin Măruță după ce Lorelai Moșneguțu a impresionat o țară întreagă

“E un copil care nu are mâini, nu are picioare dezvoltate normal, dar are un talent incredibil. Câtă putere si cât curaj si câtă muncă îți trebuie să crezi în tine când lumea îți e împotrivă? Dincolo de muzică, de desen și de scriitură, puterea asta incredibilă e adevăratul talent. Și astea o fac să merite titlul de cel mai talentat român. #inspiratie #CelMaiTalentatRoman #7epic”, a scris Cătălin Măruță pe Facebook.

Lorelai Moșneguțu a câștigat Românii au talent 2017 și premiul de 120.000 de euro. Lorelai Moșneguțu a impresionat încă de la preselecții, când a primit Golden Buzz-ul de la Mihaela Rădulescu și a ajuns direct în semifinale. Publicul a votat-o să ajungă în finală și tot publicul a răsplătit-o cu marele premiu de 120.000 de euro.