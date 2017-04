Mesajul lui Daniel Onoriu pentru fosta iubită de ziua ei, la doar câteva ore după ce a divorțat a fost postat pe contul de socializare. Astăzi este ziua Simonei Chițac, iar pilotul de raliuri nu a uitat, chiar dacă nu mai formează un cuplu cu aceasta.

Mesajul lui Daniel Onoriu pentru fosta iubită i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales că vine la scurt timp după divorțul de Izabela, femeia cu care a fost căsătorit doar o lună.

Mesajul lui Daniel Onoriu pentru fosta iubită postat pe Facebook

„Pe 28 Aprilie 2006 am avut cel mai dur accident din viaţa mea cu motocicleta, m-am lovit atât de tare într-o maşină care nu mi-a acortat prioritate încât nici un medic nu mi-a mai dat vreo şansă, Din 2006 si până azi am considerat că 28 Aprilie e şi ziua mea de naştere pentru că Dumnezeu mi-a mai dat o şansă dar din păcate în loc să-i mulţumesc eu am trăit de atunci şi până azi în păcate iar azi plătesc, plătesc pentru ele. Cu această ocazie îi transmit un mesaj de La Mulţi Ani fostei mele neveste Simona Chiţac care azi împlineşte 38 de ani, nu a fost să fie, să mai fim şi de data asta împreună şi să ne facem ziua de naştere, aşa cum am făcut-o timp de 10 ani, când în fiecare an amândoi credeam ca 28 aprilie este ziua noastră de naştere”, a scris Daniel Onoriu pe Facebook.