Mesajul lui Ștefan Bănică Junior pentru fiica lui | VIDEO

Mesajul lui Ștefan Bănică Junior pentru fiica lui și a Andreei Marin a emoționat internetul. Cântărețul a publicat și o piesă lansată în urmă cu mai mulți ani, pentru fiica lui Violeta, care joi a împlinit 9 ani.

”Fetița mea, Violeta, împlinește azi 9 ani !!! La mulți ani, iubita mea!”, a scris Ștefan Bănică Junior pe o rețea de socializare alături de o piesă care se intitulează ”Cântec pentru Violeta”. Mesajul lui Ștefan Bănică Junior pentru fiica lui i-a emoționat pe amicii virtuali, care i-au trimis o mulțime de mesaje de felicitare.

Nici Andreea Marin nu s-a lăsat mai prejos și i-a scris fiicei sale un mesaj, tot pe o rețea de socializare: ”Nu am putut să dorm nicicum… doar am privit-o… am mângâiat-o… am iubit-o mai mult ca oricând… are 9 ani azi, dar eu o văd la fel de mică și ghidușă ca la primele îmbrățișări cu mânutele ei mici de odinioară… am atâta iubire în suflet, că nu exista fericire mai mare… n-am trecut degeaba prin viață… la mulți ani, dragostea mea nesfârșită, Violeta mea!”, a scris Andreea Marin pe Facebook în dreptul unei fotografii din primele luni de viață ale micuței.

Andreea Marin s-a căsătorit cu Ştefan Bănică Junior în 2006 , iar în 2007 a născut-o pe Violeta. Inspirată de fetiţa ei, a lansat împreună cu creatoarea de modă Irina Schrotter o linie vestimentară pentru bebeluşi, „Violet”. Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr au divorțat în 2013.

Violeta, fetița Andreei Marin, este premiantă şi se numără printre cei mai buni elevi la informatică. Vedeta şi fostul ei soţ o înconjoară cu multă dragoste pe fetiţa lor şi se preocupă ca micuţa să aibă activităţi extraşcolare, pentru a-i descoperi potenţialele aptitudini.